Лыжники Коростелёв и Непряева не примут участия в чемпионате России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что участники Олимпиады-2026 Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не выступят на чемпионате России по лыжным гонкам, который пройдёт с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске.

«Все, кроме двух спортсменов, которые сейчас выступают на Олимпийских играх, Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой, выступят на чемпионате страны. Не жду каких-то сюрпризов, потому что очень их боюсь. Надеюсь, что ребята, которые показывали высокие результаты в этом сезоне, будут бороться между собой», — приводит слова Вяльбе ТАСС.

Зимние Олимпийские игры — 2026 завершатся 22 февраля.