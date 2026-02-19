Скидки
Сергей Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске

Сергей Устюгов пропустит чемпионат России в Южно-Сахалинске
Олимпийский чемпион Игр в Пекине (2022) российский лыжник Сергей Устюгов пропустит чемпионат России, который пройдёт с 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

«Сергея Устюгова не будет на чемпионате России. Что касается остальных, не могу сказать, кто в какой форме находится, так как спортсмены месяц не соревновались. Мы всё увидим, когда соревнования начнутся», – приводит слова Вяльбе ТАСС.

Ранее Устюгов в одной из публикаций у себя в телеграм-канале сообщал, что на текущий сезон не ставит каких-либо конкретных целей, лишь получая удовольствие от присутствия на спортивных соревнованиях.

