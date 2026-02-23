Линдси Вонн выписали из больницы после жёсткого падения на Олимпиаде-2026

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн сообщила общественности радостную новость. Линдси выписали из больницы после нескольких операций, которые ей были сделаны из-за страшного падения во время скоростного спуска на Олимпийских играх — 2026.

«Я наконец-то выписана из больницы! После почти двух недель, проведённых на больничной койке практически без движения, я наконец-то достаточно здорова, чтобы переехать в отель. Это ещё не мой дом, но это огромный шаг! Теперь я сосредоточусь на реабилитации и постепенном переходе от инвалидного кресла к костылям через несколько недель.

Это будет долгий путь, но я справлюсь. По крайней мере, я выписалась из больницы», — написала Вонн на своей странице в соцсети.