Призёр Олимпиады-2026 Никита Филиппов вернулся в Россию

Российский ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Он прилетел в московский аэропорт Внуково.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх – он стал серебряным призёром в спринте.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.

Медальный зачёт выиграла сборная Норвегии, установив рекорд по количеству завоёванных золотых медалей в рамках одних зимних Олимпийских игр.

