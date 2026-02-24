Никита Филиппов: планы на будущее? Золотая медаль Олимпиады-2030

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после возвращения в Россию с Олимпийских игр-2026 рассказал о своих планах на будущее.

«От олимпийских игр смешанные эмоции. Ощутил дух Олимпиады, результатами доволен. Это был мой средний план — взять медаль. Планы на будущее? Золотая медаль на Олимпиаде 2030 года», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх – он стал серебряным призёром в спринте.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.