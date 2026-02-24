Никита Филиппов: олимпийская медаль — просто кусок металла, который напоминает об эмоциях

Российский ски-альпинист Никита Филиппов вернулся в Россию и поделился эмоциями от полученной награды на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Напомним, Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх — он стал серебряным призёром в спринте.

«Безусловно, мне удалось ощутить поддержку российских болельщиков. Она была большой, и я её почувствовал. Была шутка, что сдам медаль на цветмет. Но я хочу сказать, что это просто кусок металла, который напоминает, какие эмоции я подарил себе, зрителям и всем, кто меня поддерживал. Большое спасибо», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.