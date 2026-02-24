Серебряный призёр ОИ Филиппов: друг подарит последний IPhone, ещё обещали слиток золота

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, вернувшийся в Россию после Олимпийских игр 2026 года в Италии, рассказал о споре с другом на дорогой подарок по случаю возможной олимпийской награды в Милане.

«Самый главный смартфон я получу от друга. Мы с ним поспорили, что, если выиграю медаль, он мне покупает последний IPhone. Ещё обещали слиток золота», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх — он стал серебряным призёром в спринте. Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля.