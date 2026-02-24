Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Серебряный призёр ОИ Филиппов: друг подарит последний IPhone, ещё обещали слиток золота

Серебряный призёр ОИ Филиппов: друг подарит последний IPhone, ещё обещали слиток золота
Комментарии

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, вернувшийся в Россию после Олимпийских игр 2026 года в Италии, рассказал о споре с другом на дорогой подарок по случаю возможной олимпийской награды в Милане.

«Самый главный смартфон я получу от друга. Мы с ним поспорили, что, если выиграю медаль, он мне покупает последний IPhone. Ещё обещали слиток золота», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх — он стал серебряным призёром в спринте. Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Эксклюзив
«Я что, без медали? Да нифига!» Откровенный монолог Никиты Филиппова после Олимпиады
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android