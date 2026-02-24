Филиппов высказался о том, что является единственным призёром от России на ОИ-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов высказался о том, что является единственным призёром Олимпиады-2026 от России. Он стал серебряным призёром в спринте.

«То, что я единственный обладатель медали из России, добавляет ценность. Это уникальное событие. Хотелось, чтобы взяли больше медалей. В истории мира и олимпийских игр это уникальное событие. Вписал своё имя в историю. Надеюсь, что буду развивать спорт дальше в России», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.