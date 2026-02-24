Серебряный призёр ОИ-2026 Филиппов рассказал о приглашении на матч футбольного «Спартака»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов после возвращения в Россию с Олимпийских игр-2026 поделился подробностями о болении за футбольный «Спартаке» и возможности посетить матч красно-белых в Москве.

«Я болею за «Спартак». Двоюродный дядя тоже за него, и у меня даже не было другого варианта. Я был на матчах «Спартака», даже специально улетал с чемпионата России в Магнитогорске в Москву ради матча. Потом прилетал обратно. Хотелось бы посетить стадион и в этом сезоне, но нужно сначала свой сезон откатать. Много разъездов, планов. «Спартак» со мной уже связался, пригласил на матч с «Акроном» 9 марта. Но, скорее всего, не получится — у нас 8 числа крайняя гонка в Азербайджане. Может быть, попозже, ближе к лету», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх – он стал серебряным призёром в спринте.