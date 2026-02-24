Никита Филиппов рассказал, что повредил свою медаль Олимпиады-2026

Российский ски-альпинист Никита Филиппов рассказал, что повредил свою серебряную медаль Олимпийских игр-2026. Филиппов стал единственным российским спортсменом, которому удалось завоевать медаль на Играх – он стал серебряным призёром в спринте.

«На медали есть скол, уронил её один раз», — передаёт слова Филиппова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, ранее спортсмены на Олимпиаде-2026 жаловались на качество медалей.

Олимпийские игры — 2026 прошли с 6 по 22 февраля. В рамках Игр было разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступали 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские спортсмены принимали участие в Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе.