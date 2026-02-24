Финская лыжная федерация просит этический орган FIS расследовать события спринта на ОИ

Финская лыжная федерация обратилась в независимый этический орган FIS с просьбой расследовать неясности, связанные с мужским спринтом в лыжных гонках на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Несмотря на неоднократные запросы, мы не получили решения по нашему протесту и ответов на связанные с ним вопросы. По информации норвежских СМИ, FIS якобы отклонила нашу жалобу, но никакого официального решения нам не передали. Мы интерпретируем это так, что FIS даже не взялась рассматривать дело. Мы считаем это по-настоящему странным, учитывая, что FIS публично признала ошибку на соревновании. В СМИ обсуждается превышение срока подачи протеста. Однако срок подачи протеста составляет месяц с момента окончания соревнования, если нарушение становится известно только после него. Наш протест должен был быть рассмотрен.

В качестве дальнейшего шага мы просим независимый этический орган FIS расследовать дело и его рассмотрение. Этот орган не высказывается по результатам соревнований или правилам соревнований, поэтому мы не выдвигаем требований об аннулировании результатов норвежских или американских лыжников, а требуем расследовать события соревнования с точки зрения справедливости. Не может быть так, чтобы у части участников были другие правила, чем у остальных. Мы также считаем, что протест нельзя просто замять. Действия должны основываться на равных правилах», — приводит слова исполнительного директора лыжной федерации Финляндии Марлены Вальтасолы пресс-служба организации.

Олимпийский комитет Финляндии поддерживает действия лыжной федерации.

«На олимпийском соревновании произошла явная ошибка, которая поставила спортсменов в неравное положение. После такой серьёзной ошибки должно последовать нечто большее, чем простые извинения, поэтому мы считаем правильным, что Финская лыжная федерация тщательно разберётся в этом вопросе с FIS», – сказала руководитель сборной Финляндии Янне Хяннинен.