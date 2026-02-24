Йоханнес Клебо мог бы занять девятое место в медальном зачёте на Олимпиаде-2026
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал больше всех наград на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он выиграл на Играх все гонки, в которых участвовал, взяв шесть золотых медалей. Если взять результаты норвежца отдельно от сборной, он мог бы занять девятое место в общем медальном зачёте на Олимпиаде-2026.
Медальный зачёт Олимпийских игр — 2026, если бы результаты Йоханнеса Клебо учитывали отдельно:
- Норвегия — 41 медаль (18 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых).
- США — 33 (12 золотых, 12 серебряных, девять бронзовых).
- Нидерланды — 20 (10 золотых, семь серебряных, три бронзовые).
- Италия — 30 (10 золотых, шесть серебряных, 14 бронзовых).
- Германия — 26 (восемь золотых, 10 серебряных, восемь бронзовых).
- Франция — 23 (восемь золотых, девять серебряных, шесть бронзовых).
- Швеция — 18 (восемь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовые).
- Швейцария — 23 (шесть золотых, девять серебряных, восемь бронзовых).
- Йоханнес Клебо — шесть золотых медалей.
- Австрия — 18 (пять золотых, восемь серебряных, пять бронзовых).
