Йоханнес Клебо мог бы занять девятое место в медальном зачёте на Олимпиаде-2026

Йоханнес Клебо мог бы занять девятое место в медальном зачёте на Олимпиаде-2026
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал больше всех наград на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он выиграл на Играх все гонки, в которых участвовал, взяв шесть золотых медалей. Если взять результаты норвежца отдельно от сборной, он мог бы занять девятое место в общем медальном зачёте на Олимпиаде-2026.

Медальный зачёт Олимпийских игр — 2026, если бы результаты Йоханнеса Клебо учитывали отдельно:

  1. Норвегия — 41 медаль (18 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых).
  2. США — 33 (12 золотых, 12 серебряных, девять бронзовых).
  3. Нидерланды — 20 (10 золотых, семь серебряных, три бронзовые).
  4. Италия — 30 (10 золотых, шесть серебряных, 14 бронзовых).
  5. Германия — 26 (восемь золотых, 10 серебряных, восемь бронзовых).
  6. Франция — 23 (восемь золотых, девять серебряных, шесть бронзовых).
  7. Швеция — 18 (восемь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовые).
  8. Швейцария — 23 (шесть золотых, девять серебряных, восемь бронзовых).
  9. Йоханнес Клебо — шесть золотых медалей.
  10. Австрия — 18 (пять золотых, восемь серебряных, пять бронзовых).
