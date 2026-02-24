Йоханнес Клебо мог бы занять девятое место в медальном зачёте на Олимпиаде-2026

11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал больше всех наград на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он выиграл на Играх все гонки, в которых участвовал, взяв шесть золотых медалей. Если взять результаты норвежца отдельно от сборной, он мог бы занять девятое место в общем медальном зачёте на Олимпиаде-2026.

Медальный зачёт Олимпийских игр — 2026, если бы результаты Йоханнеса Клебо учитывали отдельно:

Норвегия — 41 медаль (18 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых). США — 33 (12 золотых, 12 серебряных, девять бронзовых). Нидерланды — 20 (10 золотых, семь серебряных, три бронзовые). Италия — 30 (10 золотых, шесть серебряных, 14 бронзовых). Германия — 26 (восемь золотых, 10 серебряных, восемь бронзовых). Франция — 23 (восемь золотых, девять серебряных, шесть бронзовых). Швеция — 18 (восемь золотых, шесть серебряных, четыре бронзовые). Швейцария — 23 (шесть золотых, девять серебряных, восемь бронзовых). Йоханнес Клебо — шесть золотых медалей. Австрия — 18 (пять золотых, восемь серебряных, пять бронзовых).