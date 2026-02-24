Скидки
Лыжные гонки, чемпионат России — 2026: расписание соревнований

С 25 февраля по 8 марта в Южно-Сахалинске пройдёт чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Южно-Сахалинск. Расписание (время московское):

25 февраля
6:30 — классический стиль, 10 км, женщины.
8:30 — классический стиль, 10 км, мужчины.

26 февраля
7:00 — скиатлон (10 км + 10 км), женщины.
9:00 — скиатлон (10 км + 10 км), мужчины.

28 февраля
8:30 — смешанная эстафета 4×5 км.

1 марта
6:00 — спринт свободным стилем, квалификация, женщины.
6:30 — спринт свободным стилем, квалификация, мужчины.
9:28 — финальные забеги.

3 марта
6:00 — командный спринт классическим стилем, квалификация, женщины.
6:30 — командный спринт классическим стилем, квалификация, мужчины.
8:00 — финал, женщины.
8:30 — финал, мужчины.

4 марта
8:00 — эстафета 4×7,5 км, женщины.

5 марта
8:00 — эстафета 4×7,5 км, мужчины.

7 марта
7:30 — масс-старт 50 км свободным стилем, женщины.

8 марта
7:30 — масс-старт 50 км свободным стилем, мужчины.

Календарь чемпионата России - 2026
