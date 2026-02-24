Скидки
Диггинс могли не пустить на ОИ-2026 из-за «шокирующих» результатов тестирования организма

Олимпийская чемпионка 2018 года, двукратная чемпионка мира американская лыжница Джессика Диггинс рассказала, что была близка к тому, чтобы американская федерация запретила ей выступать на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

После окончания Олимпиады выйдет документальный фильм Threshold. В нём зрители, в частности, увидят Диггинс в сезоне-2023/2024, году, когда у неё случился рецидив расстройства пищевого поведения. По сообщению Faster Skier, в фильме раскрывается, что Диггинс после соревнований Кубка мира в Тронхейме прошла полное исследование для оценки состояния своего тела. Результат был, по словам её тренера Джейсона Корка, шокирующим и настолько серьёзным, что американская сборная рассматривала возможность запретить ей выступать.

Джессика Диггинс: это была фантастическая финальная Олимпиада
