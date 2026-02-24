Известен стартовый лист женской индивидуальной гонки на 10 км на чемпионате России

Опубликован стартовый лист на женскую индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Гонка состоится в среду, 25 февраля, в 6:30 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Женщины. Старт-лист (частично):

33. Милена Габушева (Республика Коми).

34. Полина Порошкина (Республика Коми).

36. Екатерина Мегедь (Татарстан).

42. Мария Истомина (Ленинградская область — Пермский край).

44. Ксения Шорохова (Тюменская область).

45. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

46. Вероника Степанова (Татарстан).

47. Татьяна Сорина (Тюменская область).

49. Дарья Канева (Коми).

50. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область).

54. Анастасия Фалеева (Татарстан).

57. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

59. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия).

61. Арина Кусургашева (Алтай).

63. Лидия Горбунова (Татарстан).

65. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).

67. Екатерина Никитина (Москва).

69. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

71. Алина Пеклецова (Вологодская область).