Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Известен стартовый лист женской индивидуальной гонки на 10 км на чемпионате России

Известен стартовый лист женской индивидуальной гонки на 10 км на чемпионате России
Комментарии

Опубликован стартовый лист на женскую индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Гонка состоится в среду, 25 февраля, в 6:30 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Женщины. Старт-лист (частично):

33. Милена Габушева (Республика Коми).

34. Полина Порошкина (Республика Коми).

36. Екатерина Мегедь (Татарстан).

42. Мария Истомина (Ленинградская область — Пермский край).

44. Ксения Шорохова (Тюменская область).

45. Екатерина Смирнова (Тюменская область).

46. Вероника Степанова (Татарстан).

47. Татьяна Сорина (Тюменская область).

49. Дарья Канева (Коми).

50. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область).

54. Анастасия Фалеева (Татарстан).

57. Елизавета Пантрина (Тюменская область).

59. Алиса Жамбалова (Тюменская область — Бурятия).

61. Арина Кусургашева (Алтай).

63. Лидия Горбунова (Татарстан).

65. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).

67. Екатерина Никитина (Москва).

69. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).

71. Алина Пеклецова (Вологодская область).

Календарь чемпионата России
Материалы по теме
Лыжные гонки, чемпионат России — 2026: расписание соревнований
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android