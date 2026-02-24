Известен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на 10 км на чемпионате России

Опубликован стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Гонка состоится в среду, 25 февраля, в 8:30 мск.
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Мужчины. Старт-лист (частично):
8. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский край).
41. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО — Югра).
42. Александр Терентьев (Тюменская область — Ханты-Мансийский АО).
45. Иван Горбунов (Татарстан).
51. Евгений Семяшкин (Коми).
53. Ермил Вокуев (Коми).
55. Сергей Забалуев (Татарстан).
56. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область).
57. Илья Порошкин (Коми).
59. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область).
61. Алексей Червоткин (Тюменская область).
63. Александр Большунов (Татарстан).
65. Иван Якимушкин (Тюменская область).
67. Илья Семиков (Коми).
69. Сергей Ардашев (Татарстан).