Известен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на 10 км на чемпионате России

Опубликован стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Гонка состоится в среду, 25 февраля, в 8:30 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Мужчины. Старт-лист (частично):

8. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский край).

41. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО — Югра).

42. Александр Терентьев (Тюменская область — Ханты-Мансийский АО).

45. Иван Горбунов (Татарстан).

51. Евгений Семяшкин (Коми).

53. Ермил Вокуев (Коми).

55. Сергей Забалуев (Татарстан).

56. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область).

57. Илья Порошкин (Коми).

59. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область).

61. Алексей Червоткин (Тюменская область).

63. Александр Большунов (Татарстан).

65. Иван Якимушкин (Тюменская область).

67. Илья Семиков (Коми).

69. Сергей Ардашев (Татарстан).