Известен стартовый лист мужской индивидуальной гонки на 10 км на чемпионате России

Комментарии

Опубликован стартовый лист на мужскую индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Гонка состоится в среду, 25 февраля, в 8:30 мск.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Мужчины. Старт-лист (частично):

8. Иван Безматерных (Ямало-Ненецкий АО — Пермский край).

41. Константин Тиунов (Ханты-Мансийский АО — Югра).

42. Александр Терентьев (Тюменская область — Ханты-Мансийский АО).

45. Иван Горбунов (Татарстан).

51. Евгений Семяшкин (Коми).

53. Ермил Вокуев (Коми).

55. Сергей Забалуев (Татарстан).

56. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область).

57. Илья Порошкин (Коми).

59. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область).

61. Алексей Червоткин (Тюменская область).

63. Александр Большунов (Татарстан).

65. Иван Якимушкин (Тюменская область).

67. Илья Семиков (Коми).

69. Сергей Ардашев (Татарстан).

Календарь чемпионата России
Лыжные гонки, чемпионат России — 2026: расписание соревнований
