«Наши спортсмены молодцы». Ардашев — о выступлении российских лыжников на ОИ-2026

«Наши спортсмены молодцы». Ардашев — о выступлении российских лыжников на ОИ-2026
Лыжник Сергей Ардашев прокомментировал выступление российских спортсменов Дарьи Непряевой и Савелия Коростелёва на Олимпийских играх — 2026, особенно высоко оценив результат Савелия.

Наиболее близким к подиуму результатом Олимпиады для российских лыжников стало четвёртое место Коростелёва в скиатлоне.

«Смотрел все гонки. Наши спортсмены молодцы. Жаль, что не удалось взять медаль. Но, как говорится, всё впереди. Савелий — красавчик, во всех гонках бежал очень сильно. Даже разделку прошёл мощно, но там сыграли погодные условия. Он стартовал в дальних номерах, а когда снег становится влажным, на спусках можно проигрывать по пять секунд, а за всю трассу — и полминуты. Поэтому результат не совсем объективный.

Что касается полтинника, норвежцы очень сильные. Мы с ребятами смотрели и удивлялись, как вообще можно так бежать. И ещё при этом не менять лыжи! Пробежать 50 километров в такую погоду — это фантастика», — приводит слова Ардашева «РИА Новости Спорт».

Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
