«Не стоит принижать значимость побед Клебо». Алыпов — о словах Большунова о норвежце

Бронзовый призёр Олимпиады-2006 Иван Алыпов оценил результат норвежского лыжника Йоханнеса Клебо на Олимпийских играх — 2026, где он выиграл шесть золотых медалей и стал 11-кратным олимпийским чемпионом.

Алыпов сослался на слова трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, который назвал лыжные гонки на Играх-2026 цирком.

«Не стоит принижать значимость побед Клебо. В Олимпийских играх участвовал Коростелёв — один из сильнейших лыжников России. Читал, что Большунов сказал: «Всё очень просто, приезжай — и забирай медали». Савелий [Коростелёв] правильно ответил ему: «Приезжай и забирай». Уже бессмысленно рассуждать, все ли сильнейшие были на Олимпиаде или нет. Дальше останется только протокол гонки. На сегодняшний день Клебо – лучший спортсмен мира после Фелпса. Он добился невероятно крутого результата. Можно только похвалить его», — приводит слова Алыпова «ВсеПроСпорт».