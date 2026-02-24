Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сергей Волков оценил шансы российских лыжников победить норвежцев в марафоне

Сергей Волков оценил шансы российских лыжников победить норвежцев в марафоне
Комментарии

Российский лыжник Сергей Волков считает, что пьедестал после мужского марафона на Олимпиаде-2026 так или иначе заняли бы норвежские спортсмены, даже с учётом того, что на Играх выступил один из лучших российских лыжников Савелий Коростелёв.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. 50 км. Классический стиль. Масс-старт
21 февраля 2026, суббота. 13:00 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:06:44.8
2
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+8.9
3
Эмиль Иверсен
Норвегия
+30.7

«Савелий — один из сильнейших наших лыжников. Он составил конкуренцию другим странам, но норвежцы невероятно сильны. Вряд ли кто-то смог бы поддержать тот темп. Любого российского лыжника туда привези, всё равно пьедестал был бы норвежским.

На чемпионате России прошлого года марафон выиграл Сергей Ардашев, опередив Савелия в финишном спринте. Савелий был вторым, Александр Большунов – пятым. То есть, если оценивать объективно, Савелий – один из двух сильнейших российских лыжников в классическом марафоне. Говорить о том, что кто-то другой точно боролся бы за медали, просто, но так делать не стоит. Нужно делать всё, чтобы нас как можно скорее вернули в полном составе на международную арену, и готовиться к этому.

У норвежцев выстроена сильнейшая система подготовки с детства, она позволяет ковать чемпионов. Международная федерация должна работать над развитием спорта и в других странах, помогать конкурентам усиливаться. Например, IBU (Международный союз биатлонистов. – Прим.«Чемпионата») активно поддерживает малые страны — выделяет финансы на оборудование, помогает с инфраструктурой. Это повышает общий уровень конкуренции», – цитирует Волкова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android