Сергей Волков оценил шансы российских лыжников победить норвежцев в марафоне

Российский лыжник Сергей Волков считает, что пьедестал после мужского марафона на Олимпиаде-2026 так или иначе заняли бы норвежские спортсмены, даже с учётом того, что на Играх выступил один из лучших российских лыжников Савелий Коростелёв.

«Савелий — один из сильнейших наших лыжников. Он составил конкуренцию другим странам, но норвежцы невероятно сильны. Вряд ли кто-то смог бы поддержать тот темп. Любого российского лыжника туда привези, всё равно пьедестал был бы норвежским.

На чемпионате России прошлого года марафон выиграл Сергей Ардашев, опередив Савелия в финишном спринте. Савелий был вторым, Александр Большунов – пятым. То есть, если оценивать объективно, Савелий – один из двух сильнейших российских лыжников в классическом марафоне. Говорить о том, что кто-то другой точно боролся бы за медали, просто, но так делать не стоит. Нужно делать всё, чтобы нас как можно скорее вернули в полном составе на международную арену, и готовиться к этому.

У норвежцев выстроена сильнейшая система подготовки с детства, она позволяет ковать чемпионов. Международная федерация должна работать над развитием спорта и в других странах, помогать конкурентам усиливаться. Например, IBU (Международный союз биатлонистов. – Прим.«Чемпионата») активно поддерживает малые страны — выделяет финансы на оборудование, помогает с инфраструктурой. Это повышает общий уровень конкуренции», – цитирует Волкова «РИА Новости Спорт».