Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Сервисмен сборной России по лыжным гонкам получил нейтральный статус от FIS

Сервисмен сборной России по лыжным гонкам получил нейтральный статус от FIS
Комментарии

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) одобрила получение индивидуального нейтрального статуса (AIN) сервисёру сборной России по лыжным гонкам Дмитрию Пирогову. Об этом следует из официального списка спортсменов и персонала с нейтральным статусом.

Отныне Пирогов сможет участвовать на этапах Кубка мира в качестве персонала допущенных российских лыжников. Среди лыжников нейтральный статус есть у двух представителей России — Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой. Они выступали на нескольких этапах Кубка мира, а также на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Ближайший этап Кубка мира — 2025/2026 по лыжным гонкам состоится в шведском Фалуне (28 февраля — 1 марта).

Материалы по теме
Лыжный ЧР-2026 стартует на Сахалине. Во сколько нужно встать, чтобы посмотреть гонки?
Лыжный ЧР-2026 стартует на Сахалине. Во сколько нужно встать, чтобы посмотреть гонки?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android