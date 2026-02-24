Лыжи, чемпионат России — 2026, женщины: во сколько начало разделки, где смотреть

Скидки
Лыжи, чемпионат России 2026 в Южно-Сахалинске, женщины: во сколько начало классической разделки, где смотреть прямую трансляцию

В среду, 25 февраля, в Южно-Сахалинске стартует чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. В рамках первого соревновательного дня пройдёт женская индивидуальная гонка на дистанции 10 км классическим стилем.

Начало старта запланировано на 6:30 мск. Трансляцию гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Женщины. Старт-лист (частично):

45. Екатерина Смирнова (Тюменская область).
46. Вероника Степанова (Татарстан).
47. Татьяна Сорина (Тюменская область).
50. Алёна Баранова (Ленинградская область — Томская область).
54. Анастасия Фалеева (Татарстан).
63. Лидия Горбунова (Татарстан).
65. Елизавета Маслакова (Ленинградская область).
67. Екатерина Никитина (Москва).
69. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург).
71. Алина Пеклецова (Вологодская область).

