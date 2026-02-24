Лыжи, чемпионат России — 2026, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

В среду, 25 февраля, в Южно-Сахалинске стартует чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. В рамках первого соревновательного дня пройдёт мужская индивидуальная гонка на дистанции 10 км классическим стилем.
Начало старта запланировано на 8:30 мск. Трансляцию гонки покажет телеканал «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Мужчины. Старт-лист (частично):
42. Александр Терентьев (Тюменская область — Ханты-Мансийский АО).
45. Иван Горбунов (Татарстан).
56. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область).
57. Илья Порошкин (Коми).
59. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область).
61. Алексей Червоткин (Тюменская область).
63. Александр Большунов (Татарстан).
65. Иван Якимушкин (Тюменская область).
67. Илья Семиков (Коми).
69. Сергей Ардашев (Татарстан).