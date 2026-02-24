Скидки
Лыжи, чемпионат России — 2026 в Южно-Сахалинске, мужчины: во сколько начало классической разделки, где смотреть прямую трансляцию

Лыжи, чемпионат России — 2026, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть
Комментарии

В среду, 25 февраля, в Южно-Сахалинске стартует чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. В рамках первого соревновательного дня пройдёт мужская индивидуальная гонка на дистанции 10 км классическим стилем.

Начало старта запланировано на 8:30 мск. Трансляцию гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Не началось

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Мужчины. Старт-лист (частично):

42. Александр Терентьев (Тюменская область — Ханты-Мансийский АО).
45. Иван Горбунов (Татарстан).
56. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область).
57. Илья Порошкин (Коми).
59. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область).
61. Алексей Червоткин (Тюменская область).
63. Александр Большунов (Татарстан).
65. Иван Якимушкин (Тюменская область).
67. Илья Семиков (Коми).
69. Сергей Ардашев (Татарстан).

