Лыжи, чемпионат России — 2026, мужчины: во сколько начало разделки, где смотреть

В среду, 25 февраля, в Южно-Сахалинске стартует чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. В рамках первого соревновательного дня пройдёт мужская индивидуальная гонка на дистанции 10 км классическим стилем.

Начало старта запланировано на 8:30 мск. Трансляцию гонки покажет телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Индивидуальная гонка 10 км, классический стиль. Мужчины. Старт-лист (частично):

42. Александр Терентьев (Тюменская область — Ханты-Мансийский АО).

45. Иван Горбунов (Татарстан).

56. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область).

57. Илья Порошкин (Коми).

59. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область).

61. Алексей Червоткин (Тюменская область).

63. Александр Большунов (Татарстан).

65. Иван Якимушкин (Тюменская область).

67. Илья Семиков (Коми).

69. Сергей Ардашев (Татарстан).