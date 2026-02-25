Ардашев рассказал об адаптации к часовому поясу Южно-Сахалинска перед чемпионатом России

Чемпион мира среди молодёжи российский лыжник Сергей Ардашев рассказал о своей адаптации к часовому поясу Южно-Сахалинска перед началом чемпионата России по лыжным гонкам.

«Чемпионат России впервые проходит здесь. Соревнования в другом часовом поясе — это, конечно, необычно. Разница с Москвой — восемь часов, и нужно время, чтобы перестроиться. Первые ночи были непростыми. Мы специально выстраивали режим так, чтобы прилететь сюда и лечь спать поздно, подстроиться под местное время. Я не ложился спать до последнего, приходилось перетерпеть. Сейчас уже адаптировались», — приводит слова Ардашева «РИА Новости».

Чемпионат России — 2026 впервые в истории состоится в Южно-Сахалинске. Соревнования пройдут на трассах лыжно-биатлонного комплекса «Триумф» в период с 25 февраля по 8 марта.

