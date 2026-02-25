Скидки
Евгения Крупицкая оценила состояние лыжной трассы в Южно-Сахалинске перед первой гонкой ЧР

Комментарии

Лыжница Евгения Крупицкая высказалась о готовности трассы в Южно-Сахалинске, на которой в эти минуты проходит первая гонка чемпионата России — 2026 — с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Идёт

— Много равнины, быстрая трасса. Шел дождик, всё приморозило — скорости будут быстрые. Проблем с «держанием» нет. Мы с Петей Трифоновым тестировали лыжи — всё в порядке.

— Какая задача на гонку?
— Не уверена в своём самочувствии. Подготовка пошла не по плану. Не могу сказать, в какой я форме нахожусь, — сказала Крупицкая в эфире телеканала «Матч ТВ».

На гонку стартовую гонку чемпионата России заявлена 71 спортсменка, первая участница отправилась на трассу в 6:30 мск.

