Все новости
Алина Кудисова — о первой гонке лыжного ЧР: осталось только реализовать план

Лыжница Алина Кудисова поделилась своими ожиданиями от первой гонки чемпионата России — 2026 — с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
28:17.1
2
Алиса Жамбалова
Тюменская область
+3.10
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.80

— Замечательное настроение и погода. Круто встречает Сахалин. Я уже акклиматизировалась, поэтому хорошо себя чувствую.

— Какие ожидания от гонки?
— Мне нравится классический стиль. Чувствую себя хорошо. Осталось только реализовать план — надеюсь, что всё получится, — сказала Кудисова в эфире телеканала «Матч ТВ».

На стартовую гонку чемпионата России заявлена 71 спортсменка, первая участница отправилась на трассу в 6:30 мск.

