Алина Кудисова — о первой гонке лыжного ЧР: осталось только реализовать план

Лыжница Алина Кудисова поделилась своими ожиданиями от первой гонки чемпионата России — 2026 — с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин.

— Замечательное настроение и погода. Круто встречает Сахалин. Я уже акклиматизировалась, поэтому хорошо себя чувствую.

— Какие ожидания от гонки?

— Мне нравится классический стиль. Чувствую себя хорошо. Осталось только реализовать план — надеюсь, что всё получится, — сказала Кудисова в эфире телеканала «Матч ТВ».

На стартовую гонку чемпионата России заявлена 71 спортсменка, первая участница отправилась на трассу в 6:30 мск.

Видео: Непряева и Коростелёв проверяют лыжи на олимпийской трассе