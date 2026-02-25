Евгения Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на арене «Триумф» завершилось первое соревнование чемпионата России — 2026 — гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин. Лучший результат на этой дистанции показала Евгения Крупицкая (28.17,01), в тройку лидеров вошли Алиса Жамбалова (+3,1) и Алина Пеклецова (+5,8).
Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. Женщины. 10 км. Классический стиль
1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 28.17,1.
2. Алиса Жамбалова (Тюменская область) +3,1.
3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +5,8.
4. Екатерина Никитина (Москва) +6,7.
5. Христина Мацокина (Татарстан) +6,9.
6. Вероника Степанова (Татарстан) +10,6.
7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +15,2.
8. Дарья Канева (Коми) +20,7.
9. Екатерина Шибекина (Московская область) +26,8.
10. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +29,2.
