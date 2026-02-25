Алиса Жамбалова — о серебре в первой гонке лыжного ЧР: под конец стало вырубать

Лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала результаты первой гонки чемпионата России — 2026 — с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин. Представляющая Тюменскую область 31-летняя Жамбалова завоевала серебряную медаль, отстав от чемпионки на 3,1 секунды.

«В конце трассы меня подгоняли. Говорили про 1,5 секунды. Я работала как можно сильнее. В последние дни на тренировках мы отрабатывали спуски и равнины. Это очень сильно помогло. Под конец стало вырубать. Работала на автомате. Выжала из себя всё. Можно сказать, что пришла вторая молодость», — сказала Жамбалова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионкой России стала Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), которая показала время прохождения дистанции 28.17,1.

