Евгения Крупицкая — о золотой медали в первой гонке лыжного ЧР: всё решили доли секунды

Представляющая Санкт-Петербург лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала результаты первой гонки чемпионата России — 2026 — с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин. Спортсменка завоевала чемпионское звание со временем прохождения дистанции 28.17,1.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
28:17.1
2
Алиса Жамбалова
Тюменская область
+3.10
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.80

«Очень динамичный круг, постоянно держал в напряжении. Нужно отрабатывать каждый участок трассы, чтобы не проигрывать драгоценные секунды. Мне по трассе все кричали: «Всё в секундах! Давай, отрабатывай». И действительно, что всё решили доли секунды», — сказала Крупицкая в эфире телеканала «Матч ТВ».

Серебряный призёр Алиса Жамбалова из Тюменской области отстала от Евгении Крупицкой на 3,1 секунды.

