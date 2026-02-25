Евгения Крупицкая — о золотой медали в первой гонке лыжного ЧР: всё решили доли секунды

Представляющая Санкт-Петербург лыжница Евгения Крупицкая прокомментировала результаты первой гонки чемпионата России — 2026 — с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин. Спортсменка завоевала чемпионское звание со временем прохождения дистанции 28.17,1.

«Очень динамичный круг, постоянно держал в напряжении. Нужно отрабатывать каждый участок трассы, чтобы не проигрывать драгоценные секунды. Мне по трассе все кричали: «Всё в секундах! Давай, отрабатывай». И действительно, что всё решили доли секунды», — сказала Крупицкая в эфире телеканала «Матч ТВ».

Серебряный призёр Алиса Жамбалова из Тюменской области отстала от Евгении Крупицкой на 3,1 секунды.

Видео: Непряева и Коростелёв проверяют лыжи на олимпийской трассе