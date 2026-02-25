Екатерина Никитина: 4-е место в разделке 10 км на ЧР расстраивает, рассчитывала на большее

Московская лыжница Екатерина Никитина прокомментировала результаты первой гонки чемпионата России — 2026 — с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин. 20-летняя Никитина осталась без медали, показав четвёртое время с отставанием от чемпионки на 9,7 секунды.

«Я начинала быстро первый круг. Старалась просто поддерживать скорость. Пыталась как можно техничнее пройти, не суетиться. Я довольна тем, как прошла дистанцию. Но четвёртое место расстраивает. Рассчитывала на большее», — сказала Никитина в эфире «Матч ТВ».

Чемпионкой России стала Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург), которая показала время прохождения дистанции 28.17,1. Серебряная медаль у Алисы Жамбаловой (Тюменская область, +3,1), бронзу завоевала Алина Пеклецова (Вологодская область, +5,8).

