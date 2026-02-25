Линдси Вонн: ментальная битва стартовала сегодня. Она накрыла меня как тонна кирпичей

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн рассказала о ментальных трудностях после травмы, которую она получила на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Сегодня был тяжёлый день… Моя физическая битва началась в тот миг, как я получила травму, но ментальная битва стартовала сегодня. Она накрыла меня как тонна кирпичей. Это битва, к которой я привыкла, потому что проходила через неё столько раз. Всегда училась на каждой травме. Каждая из них делала меня лучше и сильнее по-разному… но битва разума может быть тёмной, тяжёлой и неумолимой. Кто-то, кто мне дорог, сказал, что я «мастер психологической игры жизни…» Не знаю, правда ли это… Знаю, что впереди ждут тяжёлые дни, но я найду путь обратно на вершину горы жизни», — написала Вонн в социальных сетях.