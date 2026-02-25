Скидки
Лыжи

Александр Большунов выиграл гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России — 2026

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам российский лыжник Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске. Он преодолел дистанцию за 23.59,9.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
23:59.9
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+14.40
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.50

Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул Иван Горбунов (+30,5).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Южно-Сахалинск. Мужчины, 10 км, классический стиль:

  1. Александр Большунов — 23.59,9.
  2. Сергей Ардашев — отставание 14,4.
  3. Иван Горбунов +30,5.
  4. Алексей Червоткин +30,6.
  5. Дмитрий Жуль +34,0.
  6. Константин Таунов +34,8.
  7. Антон Тимашов +42,4.
  8. Иван Якимушкин +44,9.
  9. Владислав Осипов +48,9.
  10. Александр Бакуров +50,8.
Календарь чемпионата России
