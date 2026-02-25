Александр Большунов выиграл гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России — 2026
Поделиться
Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам российский лыжник Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске. Он преодолел дистанцию за 23.59,9.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
23:59.9
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+14.40
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.50
Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул Иван Горбунов (+30,5).
Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Южно-Сахалинск. Мужчины, 10 км, классический стиль:
- Александр Большунов — 23.59,9.
- Сергей Ардашев — отставание 14,4.
- Иван Горбунов +30,5.
- Алексей Червоткин +30,6.
- Дмитрий Жуль +34,0.
- Константин Таунов +34,8.
- Антон Тимашов +42,4.
- Иван Якимушкин +44,9.
- Владислав Осипов +48,9.
- Александр Бакуров +50,8.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 февраля 2026
-
10:11
-
09:53
-
09:34
-
09:14
-
08:32
-
08:30
-
08:18
-
07:40
-
07:15
-
06:54
-
04:43
-
02:14
- 24 февраля 2026
-
21:30
-
20:31
-
19:11
-
16:48
-
15:22
-
14:21
-
14:04
-
13:53
-
11:45
-
11:04
-
09:59
-
09:26
-
09:12
-
02:10
-
01:54
-
01:50
-
01:49
-
01:44
-
01:43
-
01:18
- 23 февраля 2026
-
21:21
-
20:58
-
18:29