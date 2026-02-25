Александр Большунов выиграл гонку на 10 км классическим стилем на чемпионате России — 2026

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам российский лыжник Александр Большунов стал победителем индивидуальной гонки на 10 км классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Южно-Сахалинске. Он преодолел дистанцию за 23.59,9.

Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул Иван Горбунов (+30,5).

Лыжные гонки. Чемпионат России — 2026. Южно-Сахалинск. Мужчины, 10 км, классический стиль:

Александр Большунов — 23.59,9. Сергей Ардашев — отставание 14,4. Иван Горбунов +30,5. Алексей Червоткин +30,6. Дмитрий Жуль +34,0. Константин Таунов +34,8. Антон Тимашов +42,4. Иван Якимушкин +44,9. Владислав Осипов +48,9. Александр Бакуров +50,8.