Савелий Коростелёв и Дарья Непряева не выступят на этапе Кубка мира в США

Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, имеющие статусы нейтральных спортсменов (AIN), не выступят на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США). Вместо международного старта спортсмены будут готовиться к выступлению в финале Кубка России в Кировске.

Соревнования пройдут с разницей в неделю: этап Кубка мира в США запланирован на 20-22 марта. Финал Кубка России состоится в период с 28 марта по 5 апреля.

«Такая возможность [поехать в США] теоретически есть, но мы прикинули, что будет очень тяжёлый перелёт, поездка в целом получится дорогостоящей. Просто ради того, чтобы поучаствовать в трёх стартах на Кубке мира, на которых они уже много выступали в этом сезоне, мы решили отказаться. Кроме того, нам необходимо провести определённую работу перед финалом Кубка России в Кировске.

Если они поедут в Америку, то фактически будут не готовы бежать в Кировске. Поэтому мы всё взвесили и приняли решение в Америку не ехать, а сфокусироваться на концовке сезона в Кировске», — приводит слова старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Егора Сорина «РИА Новости Спорт».

