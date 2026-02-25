Ардашев прокомментировал своё второе место в разделке классикой на чемпионате России
Российский лыжник Сергей Ардашев, занявший второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, заявил, что боролся за победу до конца, но не совладал с заданным лидером темпом.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
23:59.9
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+14.40
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.50
«Гонка прошла достаточно хорошо, боролся до талого за победу. Но в концовке немного не удержал скорость, которую задал Александр Большунов», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».
Ардашев проиграл победителю, трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, 14,4 секунды.
Завтра, 26 февраля, на чемпионате России в Южно-Сахалинске пройдут женская и мужская гонки по скиатлону.
