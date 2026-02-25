Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Ардашев прокомментировал своё второе место в разделке классикой на чемпионате России

Ардашев прокомментировал своё второе место в разделке классикой на чемпионате России
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев, занявший второе место в гонке с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, заявил, что боролся за победу до конца, но не совладал с заданным лидером темпом.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
23:59.9
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+14.40
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.50

«Гонка прошла достаточно хорошо, боролся до талого за победу. Но в концовке немного не удержал скорость, которую задал Александр Большунов», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

Ардашев проиграл победителю, трёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову, 14,4 секунды.

Завтра, 26 февраля, на чемпионате России в Южно-Сахалинске пройдут женская и мужская гонки по скиатлону.

Материалы по теме
Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь!
Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android