Вяльбе допустила, что пропуск Устюговым ЧР может быть связан с завершением карьеры

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе на вопрос о пропуске олимпийским чемпионом 2022 года Сергеем Устюговым чемпионата России — 2026 в Южно-Сахалинске не назвала точной причины, однако допустила, что это может быть связано с завершением 33-летним спортсменом карьеры.

«Почему Сергей Устюгов пропускает [чемпионат России], надо спросить у него. Думаю, он завершает карьеру», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Ранее Устюгов в одной из публикаций у себя в телеграм-канале сообщал, что на текущий сезон не ставит каких-либо конкретных целей, лишь получая удовольствие от присутствия на спортивных соревнованиях.

Первую гонку у мужчин на ЧР-2026 выиграл Александр Большунов.

