«Порадовало, что не осталась с деревянной медалью». Пеклецова — о бронзе в разделке на ЧР

Российская лыжница Алина Пеклецова, занявшая третье место в гонке с раздельным стартом 10 км на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, заявила, что по ходу забега не думала о том, что сможет взять медаль.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 06:30 МСК
Окончено
1
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
28:17.1
2
Алиса Жамбалова
Тюменская область
+3.10
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+5.80

«Мне сказали, что на первом круге я проигрывала чуть ли не 20 секунд Веронике Степановой. Думала про себя, что уже как пробегу, так пробегу. Настроилась быть за десяткой.

На втором круге мне уже кричат, что борюсь за второе место. Не поняла, что происходит. Просто до конца отработала. В итоге выиграла меньше секунды у четвёртого места. Меня очень порадовало, что не осталась с деревянной медалью», — сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».

