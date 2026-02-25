«Порадовало, что не осталась с деревянной медалью». Пеклецова — о бронзе в разделке на ЧР

Российская лыжница Алина Пеклецова, занявшая третье место в гонке с раздельным стартом 10 км на чемпионате России — 2026 в Южно-Сахалинске, заявила, что по ходу забега не думала о том, что сможет взять медаль.

«Мне сказали, что на первом круге я проигрывала чуть ли не 20 секунд Веронике Степановой. Думала про себя, что уже как пробегу, так пробегу. Настроилась быть за десяткой.

На втором круге мне уже кричат, что борюсь за второе место. Не поняла, что происходит. Просто до конца отработала. В итоге выиграла меньше секунды у четвёртого места. Меня очень порадовало, что не осталась с деревянной медалью», — сказала Пеклецова в эфире «Матч ТВ».