Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Андерссон — об эстафете на ОИ: перед падением был этап, где я сильно застрессовала

Андерссон — об эстафете на ОИ: перед падением был этап, где я сильно застрессовала
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2026 года в марафоне шведская лыжница Эбба Андерссон назвала причины падения в эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Это, собственно, поведение, которое проистекает из, возможно, не самого лучшего ментального состояния, в котором я тогда была. Перед самым падением у меня был этап эстафеты, где я сильно застрессовала, потому что застряла в снегу на повороте. Правда, не на спуске, а на равнине, так что не потеряла много времени.

Эта маленькая-маленькая ситуация всё-таки имела, возможно, чуть более серьёзные последствия. И именно это постоянное чувство, что нужно гнаться, догонять и, возможно, не найти того спокойствия в технике, которое мне было нужно для моего лучшего результата. Это как раз повлияло на меня перед финальным спуском», — приводит слова Андерссон SVT.

Напомним, Андерссон дважды упала по ходу дистанции. При втором падении она сломала крепление на одной из лыж, из-за чего тренеру сборной пришлось экстренно заменить её спортсменке по ходу гонки. Из-за падений Андерссон передала эстафету на третий этап с отставанием более чем в минуту от лидера – сборной Норвегии.

Материалы по теме
«Я готовлюсь ко всему». Олимпийская чемпионка Андерссон — о критике дистанции марафона
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android