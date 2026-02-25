Андерссон — об эстафете на ОИ: перед падением был этап, где я сильно застрессовала

Олимпийская чемпионка 2026 года в марафоне шведская лыжница Эбба Андерссон назвала причины падения в эстафете на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

«Это, собственно, поведение, которое проистекает из, возможно, не самого лучшего ментального состояния, в котором я тогда была. Перед самым падением у меня был этап эстафеты, где я сильно застрессовала, потому что застряла в снегу на повороте. Правда, не на спуске, а на равнине, так что не потеряла много времени.

Эта маленькая-маленькая ситуация всё-таки имела, возможно, чуть более серьёзные последствия. И именно это постоянное чувство, что нужно гнаться, догонять и, возможно, не найти того спокойствия в технике, которое мне было нужно для моего лучшего результата. Это как раз повлияло на меня перед финальным спуском», — приводит слова Андерссон SVT.

Напомним, Андерссон дважды упала по ходу дистанции. При втором падении она сломала крепление на одной из лыж, из-за чего тренеру сборной пришлось экстренно заменить её спортсменке по ходу гонки. Из-за падений Андерссон передала эстафету на третий этап с отставанием более чем в минуту от лидера – сборной Норвегии.