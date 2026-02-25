«Превзошёл ожидания. Рассчитывал на бронзу — на удачу». Делож подвёл итоги Олимпиады-2026

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года французский лыжник Маттис Делож подвёл итоги Олимпийских игр — 2026 в Италии.

— Мы знаем вас амбициозным, но ожидали ли таких Игр?

— Я провёл лучшую подготовку возможную. Приехал в идеальной форме, но всё равно превзошёл ожидания. Реалистично я рассчитывал на бронзу — на удачу. Иногда всё делаешь правильно, но результата нет. Думаю о Жуле Шаппа, который всё сделал идеально, но болезнь — и всё рухнуло. У меня был высокий уровень производительности и отличный итог. Когда всё сходится — это круто. Скиатлон разблокировал что-то: я понял, что могу на всех Играх.

— И вы завершаете Игры знаменосцем на закрытии…

— Мы побили все рекорды: медали, титулы. Быть выбранным знаменосцем, когда всё взрывается, — значит, я оставил след. Много эмоций. Оливье Мишо объявил, что я первый лыжник Франции. Это честь. Пока не осознал. Всё произошло гипербыстро. Оставался сфокусированным. Ничего не праздновал.

— Серьёзно?

— Не особо. Конечно, празднуем тоже. Когда вижу всех счастливых после эстафеты — друзей, семью, штаб, техников… Это причина, ради которой я выкладываюсь на трассе. Видеть их счастливыми — слишком круто, даже если я не участвовал в вечеринке. Сидел один в номере. Праздную по-своему: хороший ресторан, спокойные вещи.

— Какой итог первых Олимпийских игр?

— Я приехал за результатом, и это стало неординарным опытом — на лыжах было сумасшествие. Немного олимпийских штук: не общался, не знакомился. Ничего не смотрел, даже прыжки в лыжной зоне рядом. Был на миссии за медалями — ничего не изменил бы. То, что сделал для французских лыж, бесценно по сравнению с олимпийской жизнью. Момент после эстафеты, когда встречались эмоциональные взгляды… Ухожу с Игр с огромной радостью, — приводит слова Деложа L'Équipe.