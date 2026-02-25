Делож — о Клебо: нужно стремиться к тому, что он делает, потому что это работает

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года французский лыжник Маттис Делож высказался о соперничестве с 11-кратным олимпийским чемпионом норвежцем Йоханнесом Клебо.

— Показывать желание обыграть Норвегию — лидерское поведение?

— Называйте как хотите, но я не претендую на лидерство. Красота группы — в любом формате кто-то с подиумами Кубка мира. Каждый лидер по-своему: харизма, опыт, медали. У всех место в команде. Нет лидерского груза. Делаю любимое и тренируюсь, чтобы стать лучшим в мире.

— Как оцениваете две недели доминирования Йоханнеса Клебо?

— Что меня впечатляет, так это то, что я вижу, как закончил эти Игры, даже несмотря на то что не бежал спринт. А он пробежал и был хорош от первой до последней гонки. Это разрыв между нами. Могу быть близко в моменте. Но на дистанции слишком молод и неопытен для стабильности. Лучший лыжник всех времён. Нужно стремиться к тому, что он делает, потому что это работает. Надеюсь однажды обойти, — приводит слова Деложа L'Équipe.