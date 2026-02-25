«Нет предела совершенству». Большунов — о том, считает ли количество своих побед

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заявил, что не считает количество выигранных им соревнований, стараясь фокусироваться на самосовершенствовании.

«Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству. Трасса быстрая, хорошо сделанная. Рабочие все подъёмы, равнины есть и пологие спуски. Главное, что трасса доступная, находится в городе», — цитирует Большунова ТАСС.

В среду, 25 февраля, Большунов стал победителем первой гонки на чемпионате России — 2026, проходящем в Южно-Сахалинске. Он выиграл забег дистанцией 10 км классическим стилем с раздельным стартом, показав время 23.59,9.