«Нет предела совершенству». Большунов — о том, считает ли количество своих побед

«Нет предела совершенству». Большунов — о том, считает ли количество своих побед
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов заявил, что не считает количество выигранных им соревнований, стараясь фокусироваться на самосовершенствовании.

«Я не считаю свои победы. Нет предела совершенству. Трасса быстрая, хорошо сделанная. Рабочие все подъёмы, равнины есть и пологие спуски. Главное, что трасса доступная, находится в городе», — цитирует Большунова ТАСС.

В среду, 25 февраля, Большунов стал победителем первой гонки на чемпионате России — 2026, проходящем в Южно-Сахалинске. Он выиграл забег дистанцией 10 км классическим стилем с раздельным стартом, показав время 23.59,9.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. 10 км. Классический стиль
25 февраля 2026, среда. 08:30 МСК
Окончено
1
Александр Большунов
Республика Татарстан
23:59.9
2
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+14.40
3
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+30.50
Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь!
Большунов нокаутировал соперников в первой гонке чемпионата России. Мощь!
