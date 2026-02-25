Скидки
«Цель — титулы, а не только серебряные медали». Маттис Делож — о планах на ОИ-2030

Комментарии

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр 2026 года французский лыжник Маттис Делож рассказал, как будет готовиться к Олимпийским играм — 2030, которые пройдут во Французских Альпах.

— Как вы планируете приближаться к 2030 году?
— Надеюсь, то, что я сделал, вдохновит других. Продолжаю говорить им, что если я смогу это сделать, то и они все смогут. Мы ясно видели это на эстафете, где все показали необыкновенную гонку. То, что я сделал, может стать нормой на чемпионате мира и следующих Играх. В 2030-м цель — титулы, а не только серебряные медали. Для спортсмена возвращение домой олимпийской медали меняет жизнь. Но сейчас я буду тренироваться, чтобы вернуть титулы. Во всех форматах Игр было четыре лучших норвежца, и быстрее меня ехал только один: Клебо.

— Вы не боитесь давления?
— Я подхожу к этому хорошо. После медали в скиатлоне меня ждали в индивидуальной гонке и в эстафете. Это не помешало мне кататься на лыжах так, как я умел. Не особенно боюсь освещения в СМИ в будущем. Вернусь к тренировкам так же, как обычно. У меня всегда будет столько же амбиций, — приводит слова Деложа L'Équipe.

