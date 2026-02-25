Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В Норвегии оценили результаты российских лыжников на Олимпиаде-2026

В Норвегии оценили результаты российских лыжников на Олимпиаде-2026
Комментарии

Норвежский журналист издания NRK Ян Петтер Сальведт заявил, что российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева показали не совсем тот результат, которого от них ожидали.

«Результаты российских лыжников на Олимпийских играх были немного не такими, как ожидалось. Коростелёв мог бы претендовать на медаль, но не получилось. Несмотря на это, он был близок к победе. Непряева же, кажется, вышла на год раньше, чем нужно, чтобы бросить вызов лучшим. В любом случае, думаю, это был важный опыт, который нужно использовать при подготовке к следующему сезону. Теперь они знают, каков их уровень и чего от них ждут, чтобы прогрессировать», — цитирует Сальведта «РИА Новости Спорт».

Наиболее близким к пьедесталу результатом российских лыжников на Олимпиаде стало четвёртое место Коростелёва в скиатлоне.

Материалы по теме
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android