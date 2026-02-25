Лыжи, чемпионат России — 2026, женщины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Завтра, 26 февраля, в Южно-Сахалинске пройдёт женский скиатлон 10+10 км в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 7:00 мск. Прямую трансляцию события проведёт телеканал «Матч ТВ».

Ранее на местной арене «Триумф» разыграли первые комплекты медалей ЧР-2026. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин лучший результат показала Евгения Крупицкая (28.17,01). Второе место заняла Алиса Жамбалова (+3,1), а тройку сильнейших замкнула Алина Пеклецова (+5,8).

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам продлится до 8 марта. Он завершится мужским и женским марафонами на 50 км.