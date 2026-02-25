Лыжи, чемпионат России — 2026, женщины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Скидки
Лыжи, чемпионат России 2026 в Южно-Сахалинске, женщины: во сколько начало скиатлона, где смотреть прямую трансляцию

Елизавета Пантрина
Завтра, 26 февраля, в Южно-Сахалинске пройдёт женский скиатлон 10+10 км в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 7:00 мск. Прямую трансляцию события проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 07:00 МСК
Ранее на местной арене «Триумф» разыграли первые комплекты медалей ЧР-2026. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди женщин лучший результат показала Евгения Крупицкая (28.17,01). Второе место заняла Алиса Жамбалова (+3,1), а тройку сильнейших замкнула Алина Пеклецова (+5,8).

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам продлится до 8 марта. Он завершится мужским и женским марафонами на 50 км.

Календарь ЧР-2026 по лыжным гонкам
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
Что показало выступление Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026?
