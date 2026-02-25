Скидки
Лыжи, чемпионат России 2026 в Южно-Сахалинске, мужчины: во сколько начало скиатлона, где смотреть прямую трансляцию

Лыжи, чемпионат России — 2026, мужчины: во сколько начало скиатлона, где смотреть
Сергей Волков
Завтра, 26 февраля, в Южно-Сахалинске пройдёт мужской скиатлон 10+10 км в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 9:00 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 09:00 МСК
Не началось

Ранее на местной арене «Триумф» разыграли первые комплекты медалей ЧР-2026. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди мужчин лучший результат показал Александр Большунов (23.59,9). Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул Иван Горбунов (+30,5).

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам продлится до 8 марта. Он завершится мужским и женским марафонами на 50 км.

Календарь ЧР-2026 по лыжным гонкам
