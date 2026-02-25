Лыжи, чемпионат России — 2026, мужчины: во сколько начало скиатлона, где смотреть

Завтра, 26 февраля, в Южно-Сахалинске пройдёт мужской скиатлон 10+10 км в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 9:00 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ».

Ранее на местной арене «Триумф» разыграли первые комплекты медалей ЧР-2026. В гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем среди мужчин лучший результат показал Александр Большунов (23.59,9). Вторым стал Сергей Ардашев, отстав от лидера на 14,4. Тройку сильнейших замкнул Иван Горбунов (+30,5).

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам продлится до 8 марта. Он завершится мужским и женским марафонами на 50 км.