Клебо рассказал о планах на остаток сезона-2025/2026

Клебо рассказал о планах на остаток сезона-2025/2026
11-кратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о планах на остаток сезона-2025/2026, отметив, что ему необходимо немного отдохнуть после завершения Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Сезон ещё не закончился, но мне нужно понять, как чувствует себя моё тело. На самом деле, в эти выходные у нас уже этап Кубка мира, но посмотрим, смогу ли я участвовать. Пока что думаю взять немного времени, чтобы восстановиться, а потом завершу последние три-четыре недели полноценно. Но прежде всего мне нужно немного отдохнуть», — приводит слова Клебо TV 2.no.

На Олимпийских играх — 2026 в Италии Клебо выиграл шесть золотых медалей. Он является самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр.

