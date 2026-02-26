Скидки
Эдвин Ангер не примет участие в этапе Кубка мира — 2025/2026 в Фалуне

Двукратный призёр чемпионата мира 2025 года шведский лыжник Эдвин Ангер не примет участие в этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Фалуне из-за осложнений после простуды.

«Простуда, которой Эдвин Ангер заразился во время Олимпиады, переросла в бактериальное воспаление уха, которое теперь необходимо лечить с помощью антибиотика. Поэтому он не выйдет на старт в гонках Кубка мира в Фалуне в эти выходные», — приводит слова пресс-службы сборной Швеции Expressen.

Напомним, во время Олимпийских игр — 2026 в Италии некоторые шведские лыжники испытывали недомогание из-за простуды. Часть из них не смогла принять участие в тех гонках, в которых оно изначально предполагалось перед стартом Игр.

