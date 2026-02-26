«Снег как искусственный, но он натуральный!» Маслакова — о лыжной трассе в Южно-Сахалинске

Представляющая Ленинградскую область лыжница Елизавета Маслакова оценила состояние трассы в Южно-Сахалинске перед женским скиатлоном 20 км на чемпионате России по лыжным гонкам.

«Чувствуется, что снег сейчас очень быстрый, и трасса получается достаточно скоростная. Мы к такому не привыкли. Под это пока не получается подстроиться. Если бы был снегопад, это было бы ближе к тому, с чем мы обычно сталкиваемся. Можно сказать, что это похоже на обычные европейские условия гонок. Здешний снег как искусственный, но он натуральный! Всё это показала предыдущая гонка, где были очень плотные и быстрые результаты», — сказала Маслакова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Женский скиатлон в рамках чемпионата России стартовал в 7:00 мск. 25 февраля прошли первые соревнования чемпионата России — 2026, Елизавета Маслакова в гонке на 10 км с раздельным стартом классическим стилем заняла седьмое место, уступив 15,2 секунды чемпионке — Евгении Крупицкой из Санкт-Петербурга.

