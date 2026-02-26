Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Чемпионат России по лыжным гонкам, женщины, скиатлон 20 км: результаты

Вероника Степанова выиграла скиатлон 20 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Комментарии

В Южно-Сахалинске на арене «Триумф» в рамках чемпионата России — 2026 по лыжным гонкам завершился женский скиатлон на дистанции 20 км. Победительницей гонки с результатом 51.48,2 стала Вероника Степанова, серебро у Евгении Крупицкой (+1,0), в тройку лидеров также вошла Алина Пеклецова (+2,9).

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 07:00 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Республика Татарстан
51:48.2
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+1.00
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+2.90

Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. Женщины. Скиатлон. 20 км:

1. Вероника Степанова (Татарстан) — 51.48,2.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,0.
3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +2,9.
4. Екатерина Никитина (Москва) +13,0.
5. Лидия Горбунова (Татарстан) +40,5.
6. Елизавета Шалабода (Москва) +40,7.
7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +41,5.
8. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +50,4.
9. Арина Кусургашева (Алтай) +54,4.
10. Екатерина Шибекина (Московская область) +59,4.

Календарь чемпионата России по лыжным гонкам
Материалы по теме
Евгения Крупицкая выиграла разделку на 10 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android