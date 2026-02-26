Вероника Степанова выиграла скиатлон 20 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на арене «Триумф» в рамках чемпионата России — 2026 по лыжным гонкам завершился женский скиатлон на дистанции 20 км. Победительницей гонки с результатом 51.48,2 стала Вероника Степанова, серебро у Евгении Крупицкой (+1,0), в тройку лидеров также вошла Алина Пеклецова (+2,9).
Чемпионат России — 2026 по лыжным гонкам. Женщины. Скиатлон. 20 км:
1. Вероника Степанова (Татарстан) — 51.48,2.
2. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) +1,0.
3. Алина Пеклецова (Вологодская область) +2,9.
4. Екатерина Никитина (Москва) +13,0.
5. Лидия Горбунова (Татарстан) +40,5.
6. Елизавета Шалабода (Москва) +40,7.
7. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) +41,5.
8. Елизавета Пантрина (Тюменская область) +50,4.
9. Арина Кусургашева (Алтай) +54,4.
10. Екатерина Шибекина (Московская область) +59,4.
