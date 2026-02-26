Скидки
«Эбба и Фрида, ждите нас — мы вернёмся». Вероника Степанова — о победе в скиатлоне на ЧР

Комментарии

Представляющая Республику Татарстан российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала результаты женского скиатлона на дистанции 20 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Спортсменка завоевала чемпионское звание со временем прохождения дистанции 51.48,2.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Женщины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 07:00 МСК
Окончено
1
Вероника Степанова
Республика Татарстан
51:48.2
2
Евгения Крупицкая
Санкт-Петербург
+1.00
3
Алина Пеклецова
Вологодская область
+2.90

«Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба и Фрида (Эбба Андерссон и Фрида Карлссон — шведские лыжницы, олимпийские чемпионки Игр-2026. — Прим. «Чемпионата»), ждите нас. Мы вернёмся, ох как вернёмся», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Серебряный призёр Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга, ранее выигравшая гонку с раздельным стартом на 10 км, отстала от Вероники Степановой на одну секунду.

Вероника Степанова выиграла скиатлон 20 км на чемпионате России в Южно-Сахалинске
Видео: Непряева и Коростелёв проверяют лыжи на олимпийской трассе

