«Эбба и Фрида, ждите нас — мы вернёмся». Вероника Степанова — о победе в скиатлоне на ЧР

Представляющая Республику Татарстан российская лыжница Вероника Степанова прокомментировала результаты женского скиатлона на дистанции 20 км в рамках чемпионата России — 2026, который проходит в Южно-Сахалинске. Спортсменка завоевала чемпионское звание со временем прохождения дистанции 51.48,2.

«Сегодня была подготовка к нашему возвращению. Эбба и Фрида (Эбба Андерссон и Фрида Карлссон — шведские лыжницы, олимпийские чемпионки Игр-2026. — Прим. «Чемпионата»), ждите нас. Мы вернёмся, ох как вернёмся», — сказала Степанова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Серебряный призёр Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга, ранее выигравшая гонку с раздельным стартом на 10 км, отстала от Вероники Степановой на одну секунду.

