Филиппов стал 24-кратным чемпионом России по ски-альпинизму, завоевав золото в спринте

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо по ски-альпинизму Никита Филиппов в 24-й раз за карьеру выиграл золотую медаль на чемпионате России. 25 февраля спортсмен стал победителем соревнований в спринте на этапе чемпионата России по альпинизму, проходящем в Башкортостане.

Чемпионат России по ски-альпинизму. Спринт. Финальный раунд

1. Никита Филиппов (Камчатский край) — 2.41,96.

2. Данил Слушкин (Свердловская область) +7,92.

3. Павел Якимов (Красноярский край) +12,97.

4. Александр Антонов (Свердловская область) +20,94.

5. Андрей Фёдоров (Санкт-Петербург) +23,95.

6. Дмитрий Брегеда (Москва) +25,95.