Главная Лыжи Новости

Сергей Ардашев выиграл скиатлон на чемпионате России — 2026

Сергей Ардашев выиграл скиатлон на чемпионате России — 2026
Комментарии

Лыжник Сергей Ардашев стал победителем скиатлона, который прошёл в рамках чемпионата России – 2026 в Южно-Сахалинске. Ардашев завершил гонку за 47.29,9.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2026. Южно-Сахалинск
Мужчины. Скиатлон 20 км
26 февраля 2026, четверг. 09:00 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
47:29.9
2
Егор Митрошин
ХМАО-Югра
+0.10
3
Дмитрий Жуль
Красноярский край
+0.30
3
Андрей Кузнецов
ХМАО-Югра
+0.30

Серебряным призёром стал Егор Митрошин, который уступил победителю 0,01 секунды на финише. Третье место разделили между собой Андрей Кузнецов и Дмитрий Жуль, которые уступили победителю 0,03 секунды на финише.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2026. Южно-Сахалинск. Скиатлон, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) – 47.29,9.
2. Егор Митрошин (ХМАО) +0,01 секунды;
3. Андрей Кузнецов (ХМАО)/Дмитрий Жуль (Красноярский край) +0,03;
5. Александр Большунов (Татарстан) +0,05;
6. Данила Карпасюк (Челябинская область) +0,08;
7. Ермил Вокуев (Республика Коми) +1,1.

