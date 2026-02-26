Сергей Ардашев выиграл скиатлон на чемпионате России — 2026

Лыжник Сергей Ардашев стал победителем скиатлона, который прошёл в рамках чемпионата России – 2026 в Южно-Сахалинске. Ардашев завершил гонку за 47.29,9.

Серебряным призёром стал Егор Митрошин, который уступил победителю 0,01 секунды на финише. Третье место разделили между собой Андрей Кузнецов и Дмитрий Жуль, которые уступили победителю 0,03 секунды на финише.

Лыжные гонки. Чемпионат России – 2026. Южно-Сахалинск. Скиатлон, мужчины:

1. Сергей Ардашев (Татарстан) – 47.29,9.

2. Егор Митрошин (ХМАО) +0,01 секунды;

3. Андрей Кузнецов (ХМАО)/Дмитрий Жуль (Красноярский край) +0,03;

5. Александр Большунов (Татарстан) +0,05;

6. Данила Карпасюк (Челябинская область) +0,08;

7. Ермил Вокуев (Республика Коми) +1,1.